Video | Deportista española pasó 500 días en una cueva; su reacción al salir a la luz le da la vuelta al mundo

Afirmando que “ninguna” vez pensó en abandonar, ni siquiera cuando sufrió una invasión de moscas dentro de la cueva, dijo que dedicó el tiempo “a leer, a escribir, a dibujar, a tejer, a estar, a disfrutar”.

“No he hablado conmigo misma en voz alta, las conversaciones que he tenido, las he tenido absolutamente internas”, afirmó. “Me he llevado muy bien conmigo misma”, agregó, sonriente.