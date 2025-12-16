Senadores de Estados Unidos interrogan a funcionarios de Trump sobre ataques en el Caribe y el Pacífico

Senadores de Estados Unidos sometieron el martes a altos funcionarios de seguridad nacional del presidente Donald Trump a un intenso interrogatorio sobre los ataques contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico, que hacen temer una escalada militar cerca de Venezuela.
La sesión informativa, encabezada por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el de Estado, Marco Rubio, tiene lugar en medio de una creciente inquietud en el Congreso por la expansión de la campaña del presidente en aguas de América Latina, y mientras los legisladores evalúan medidas para limitar la autoridad de Trump para actuar sin su aprobación.
El gobierno de Trump asegura que las operaciones buscan detener el flujo de drogas con destino a Estados Unidos.
Pero los críticos cuestionan la legalidad de la campaña, que deja al menos 26 embarcaciones destruidas y 95 muertos, según cifras del ejército estadounidense.
La sesión clasificada precedió a una posible votación en el Senado sobre resoluciones destinadas a restringir que Trump lance una acción militar contra Venezuela sin el consentimiento del Congreso.
El líder demócrata de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, declaró sin embargo a periodistas al salir de la sala que los funcionarios no habían aportado nada nuevo.
“El gobierno vino a esta sesión informativa con las manos vacías (...) y si no pueden ser transparentes sobre esto, ¿cómo se puede confiar en su transparencia sobre todos los demás asuntos que agitan el Caribe?”, afirmó el senador.