Este balance “es muy provisorio” porque aún no es posible ingresar a otras zonas también arrasadas por el fuego, dijo.

No se requieren más naves porque la zona “no es muy grande. Es muy densa, pero no muy extensa”, explicó Tohá al informar que una vez que se levante el toque de queda al mediodía del sábado mantendrán “perímetros de exclusión” para que no pueda transitar o ingresar personas ajenas a esos lugares quemados.

El director de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de Valparaíso, Leonard Möder, aseguró que el incendio forestal ocurrido en la reserva Lago Peñuelas, el mayor en este momento, comenzó con cuatro o cinco focos intencionales y que luego se extendió hacia Viña del Mar.