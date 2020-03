Ese arte líquido llamado mezcal

La vinata

El maestro

El día de Gilberto Roldán empieza con los primeros rayos de luz del amanecer. Después de salir del hogar que comparte con su esposa, ama de casa, y con su hijo, estudiante universitario, dedica la mañana a decidir cada detalle de la producción del destilado. “Dependiendo de si está nublado, si hace calor, si hace frío o si va a llover, tengo que saber qué temperatura de agua le voy a poner a las fermentaciones y cómo voy a hacer para guardar la leña para las destilaciones”, explica.

Pero hacer mezcal requiere, más que cálculo, mística. Y eso Gilberto lo lleva en la sangre. La primera mezcalera de su familia fue la madre de su bisabuelo y hace 19 años fue su padre quien empezó a enseñarle los secretos del oficio. Paciencia y cuidado son claves, pero a Gil, como le dicen sus amigos, lo atormenta la frustración de no poder compartir consejos con su hijo: “Él no está interesado, ahora está estudiando, pero cuando termine, yo sí quiero encaminarlo, así me toque obligarlo a que siga con este oficio. O si no, me tocará tener otro hijo”. Quizá por eso, Julián se convirtió en el aprendiz perfecto.