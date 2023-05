Policía impactó a adulta mayor con un taser

Peter Cotter, subcomisionado de la fuerza policial de Nueva Gales del Sur, intentó explicar las acciones del policía “ en el momento en que le dispararon, se acercaba al policía. Es justo decir a un ritmo lento. Ella tenía un caminador. Pero tenía un cuchillo. No puedo seguir pensando en lo que estaba pasando por la mente de alguien cuando usó el ‘taser’”.

La Policía dice que recibió una llamada a la dirección alrededor de las 4:15 a.m . de este miércoles por informes de una residente con un cuchillo . Dos agentes encontraron a Nowland en su habitación, con un cuchillo en la mano.

“Esta mujer no podía estar de pie sin un caminador. Ella no es tan fuerte. Pesa alrededor de 43 kilos y mide 1.58 metros. Esto es un atropello ”, agregó.

“Es justo decir que ella estaba armada con ese cuchillo. Era un cuchillo para bistec con filo aserrado que ella había obtenido en el área de la cocina del hogar de ancianos un par de horas antes”, dijo Cotter.

Los agentes y los paramédicos negociaron con Nowland durante varios minutos, alentándola a que soltara el cuchillo, dijo Cotter, pero “por alguna razón, Clare no lo hizo”.

“Clare se acercó a la puerta donde estaba la policía en ese momento, y el agente, el único agente, disparó el taser”, dijo Cotter.

Nowland cayó al suelo y se golpeó la cabeza.

“La lesión que sufrió como resultado de golpearse la cabeza contra el suelo la dejó postrada en cama”, dijo Cotter. “Ella pierde y recupera la conciencia”.

El video y el audio del incidente quedaron captados por dos cámaras corporales, que Cotter dijo que estaban “comparándose”.

“Lo he visto y entiendo lo que he visto”, dijo el subcomisionado, quien agregó que las imágenes captadas no se publicarían porque “no son de interés público”.

Cotter dijo que las armas teaser generalmente se usan como una herramienta defensiva cuando la vida de alguien está amenazada.

“Decimos que está ahí como una pieza de equipo para defenderse cuando cree que su vida está en peligro, o la vida de otra persona está en peligro, cuando tiene un miedo genuino y amenaza de ser dominado físicamente, si hay una ocurriendo un enfrentamiento violento, pero claro que esos hechos tienen que ser reales”, dijo el representante de la Polícia.

Thaler, defensor de la comunidad local, dijo a CNN que “la comunidad quiere saber por qué el policía pensó que era necesario aplicar una descarga con un taser a una anciana frágil que se sabía que tenía demencia (...) Simplemente no hay excusa para ello. Pero sucedió. Queremos saber por qué y cómo”, expresó.