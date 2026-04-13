Continúan las elecciones presidenciales en Perú tras incidente logístico; la derecha lidera en el conteo preliminar

Las presidenciales de Perú se reanudaron este lunes después de que problemas logísticos impidieran el voto de decenas de miles de electores, con la derechista Keiko Fujimori como clara favorita para pasar a un balotaje.
La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) obtiene 17% de los votos en un conteo preliminar de la autoridad electoral, con 53% de las actas contabilizadas. Con millones de votos por contabilizar, su rival no está definido y podría ser una sorpresa.
Unas 50.000 personas se quedaron sin votar el domingo en algunos distritos de Lima por demoras en la instalación de puntos de sufragio, por lo que las autoridades extendieron la votación en esos centros hasta el lunes.
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