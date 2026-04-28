Choque de trenes en Indonesia deja 15 mujeres muertas y decenas de heridos

Las autoridades de Indonesia concluyeron este martes las labores de recuperación de víctimas tras el grave choque de trenes ocurrido en las afueras de Yakarta, un accidente que dejó al menos 15 personas muertas y decenas de heridos. El siniestro ocurrió el lunes en la estación Bekasi Timur, ubicada en la ciudad de Bekasi, cuando un tren de larga distancia impactó por detrás a un tren de cercanías que permanecía detenido en la estación. Según confirmaron los equipos de rescate, todas las víctimas mortales eran mujeres. El vagón afectado correspondía a un espacio exclusivo para pasajeras, una modalidad utilizada frecuentemente en Indonesia y otros países asiáticos para reducir casos de acoso y violencia contra las mujeres en el transporte público.

Las autoridades informaron además que 88 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica. “Actualmente estamos asegurándonos de que todas las víctimas reciban la mejor atención posible”, señaló Bobby Rasyidin, director general de la empresa estatal ferroviaria PT Kereta Api Indonesia. Lea aquí: Dos accidentes en 48 horas siembran dudas sobre la seguridad de los trenes españoles Los cuerpos de las fallecidas fueron llevados a un hospital para avanzar en el proceso de identificación oficial. Durante la mañana del martes, los equipos de emergencia finalizaron la evacuación de víctimas y la inspección de los vagones destruidos. “No hay más víctimas”, confirmó Mohammad Syafii, director de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia. De acuerdo con las autoridades, los 240 pasajeros que viajaban en el tren de larga distancia Argo Bromo Anggrek sobrevivieron al accidente.