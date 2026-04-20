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Balacera en la zona arqueológica mexicana de Teotihuacán, México; una persona muerta

Entre las víctimas se reporta el fallecimiento de una turista de nacionalidad canadiense, mientras que el agresor se quitó la vida tras el ataque.

  • La persona que falleció se trataría de una turista de origen canadiense. Foto: AFP
    La persona que falleció se trataría de una turista de origen canadiense. Foto: AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 1 hora
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En una balacera en la zona arqueológica de Teotihuacán, México, murió una persona. Hasta el momento se sabe que habría muerto una turista de nacionalidad canadiense.

El suceso estaría a manos de un hombre que abrió fuego este lunes desde la cima de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, contra turistas que se encontraban en el lugar. Posteriormente, el agresor se habría suicidado, según informó el Gabinete de Seguridad.

Cuatro personas más resultaron heridas por arma de fuego en el ataque en uno de los conjuntos arqueológicos más emblemáticos del país, informó Cristóbal Castañeda, el secretario de Seguridad del Estado de México, donde se ubican las pirámides.

En desarrollo...

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