“Salí de mi casa siendo menor de edad. Llegué primero a Suiza, donde tuve una gran escuela, una buena formación, y conocí el verdadero ciclismo europeo. Todo eso me sirvió para llenarme de carácter, para valorar todo lo que tenía, pero también para saber enfrentarme a los retos, luchar por mis sueños y llegar hasta donde me encuentro. Pero esto no acaba acá, cada año me propongo más metas buscando ser mejor en lo que hago”.

¿Qué siente al estar de nuevo dentro de su estructura con Nairo Quintana?

“Es un privilegio, una satisfacción. Nairo es un gran deportista y me alegra demasiado su regreso porque no merecía irse del ciclismo por la puerta de atrás. Espero que le vaya muy bien este año”.

¿Y qué opinan cuando le dicen que es la Nairo del ciclismo colombiano?

“Suena chistoso, me da risa, pero no lo tomo a mal, no me enojo. Si así lo creen lo vamos haciendo realidad (risas). Como él, me considero de mentalidad fuerte para no rendirme ante el primer obstáculo que se presente. El proceso para llegar hasta acá no ha sido fácil. Siento que es difícil llegar, pero mantenerse es más duro. Esto es de persistir, trabajar, de prepararse mejor, de no descuidar detalles. La clave es disfrutar lo que se hace para seguir el crecimiento en el ciclismo internacional y en todos los aspectos de la vida”.

Estará en los Nacionales de ruta

Paula Andrea Patiño hará su debut competitivo en 2024 en los Campeonatos Nacional de ruta en Boyacá, entre el 25 y el 28 de enero.

Cabe recordar que el año pasado, en dicho certamen, la nacida en el municipio de La Ceja terminó subcampeona, detrás de Diana Peñuela.

Esta última acaba de ganar la primera carrera del calendario nacional, el Circuito Ciclístico de la Feria de Manizales. Después del Nacional, Patiño, confirmó, retornará a suelo europeo, donde espera estar presente en la Semana Valenciana, la Strade Bianche, Vuelta a Extremadura y algunas clásicas. Quiere asistir, como en 2023, a todas las grandes del pedal femenino.