Daniel Muindi Muteti habla poco español, pero con amabilidad y gestos, combinando el idioma castellano con el inglés, este atleta venido de Kenia se hace entender.

“Estoy feliz de volver a esta ciudad, me trae lindos recuerdos. No competía en suelo sudamericano desde hace tres años”.

Así se expresó Muteti este viernes en la presentación oficial de la Maratón de Medellín, certamen que se reactiva de manera masiva luego de tres años tras la crisis sanitaria que despertó el coronavirus y la cual tendrá cifra récord de participantes: 17.000.

Si en los deportistas aficionados hay fervor por volver a actuar en la pionera de las pruebas de calle de Colombia, también se siente la expectativa entre los participantes de la categoría élite.

Publicidad

Además de Muteti, quien triunfó en la media maratón de Medellín en 2018, la edición 28 de la carrera contará con otros destacados fondistas de alto rendimiento que garantizan un buen espectáculo. Habrá representantes de Perú, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Colombia disputando las pruebas de 21 y 42 kilómetros.

“Me gusta el certamen porque hay mucho nivel. Me siento bien, con salud y preparado para volver a ganar”, agregó Muteti, quien para volver al triunfo tendrá que exigirse al máximo debido a la calidad de rivales que tendrá.

Entre ellos sobresale el ecuatoriano Christian Vásconez, quien hace 15 días se consagró campeón suramericano de media maratón en Argentina con un registro de 1:01.59. “Es mi primer año en este evento. Vengo recuperándome de una molestia en el empeine del pie derecho, pero pienso que esto no será obstáculo para hacer una buena presentación”, dijo Vásconez.

Publicidad

En esta distancia se destacan los colombianos Miguel Amador, Santiago Zerda y Andrés Camargo.

Las favoritas

En mujeres, en los 21 km, hay referentes como la criolla Angie Orjuela, la peruana Zaida Ramos y la ecuatoriana Diana Landi, ganadora en 2017 con un tiempo de 1:13.59.

Publicidad

“Hay mucha motivación porque no corría una prueba internacional desde hacía tres años. Las rivales son fuertes, las conozco, ya me he medido a ellas, así que será una linda competencia”, dijo Landi.

En los 42 km, Colombia presenta a Jeisson Suárez, Juan Carlos Cardona, Víctor Ocampo, Franklin Téllez, Yesid Orjuela, Ruby Riativa, Kellys Arias, Ana Milena Orjuela, entre otros. La favorita en mujeres es Hellen Nzembi Musyoka, de Kenia, y en hombres, su compatriota Samuel Yeko.

Publicidad

“Normalmente los maratonistas estamos corriendo fuera del país, entonces venir a Medellín, única ciudad en la que se realiza la máxima distancia en el país, genera mucho optimismo y entusiasmo porque estamos frente a nuestra gente y al más alto nivel. Asumo este reto con responsabilidad y espero estar en la pelea por el título”, dijo Suárez, quien fue 15° en los Olímpicos de Tokio y que posee el récord nacional de maratón con 2:10:51 desde 2021.