“Fue difícil volver a montarme a la bicicleta al saber que no logré clasificar a los Olímpicos pasados y más al saber que acaba de ganar una Copa Mundo en Australia. Pensé en el retiro”, recordó Bayona, quien encontró en su familia, su pareja, compañeros y el entrenador González el mejor refugio para superar ese malestar.

Luego de años de lucha y sacrificio, y hasta de decepciones, una de ellas por la que estuvo a punto de decirle adiós al deporte de alta competencia tras no clasificar a los Olímpicos de Tokio , la corredora que nació en Santander y quien encontró en Antioquia la oportunidad de formarse hacia el alto rendimiento de la mano del entrenador nacional John Jaime González, volvió a evidenciar que la paciencia y disciplina traen su recompensa y que muchas veces las desilusiones pueden ser el punto de partida para levantarse con mayor fortaleza hacia nuevas metas.

“Me hicieron entender que siempre hay nuevas oportunidades, que debía seguir y no dejar derrumbar lo que había construido hasta ese momento”, comentó la velocista, quien ahora mira los Olímpicos de París-2024 con prudencia.

“La clasificación llegará en su momento, hay que ir paso a paso, planificando bien cada carrera. Por ahora hay que seguir trabajando para llegar bien preparados a los Juegos Panamericanos en Chile, unas Copas UCI en Europa y los Juegos Nacionales”.

También ganadora de plata en el Mundial de Hong Kong-2017, Martha no niega que en suelo escocés siente presión.

“Siempre hay nervios, pero después de iniciar las competencias me di cuenta de que sí era capaz de hacer la diferencia, y que el buen trabajo realizado no podía quedar en vano, que no vale tener dudas a estas alturas de mi vida”, dijo la pedalista, al agregar que terminó tranquila por dar todo de sí hasta la final y feliz por volver al podio mundial. Luego de seis años volvió a ganar medalla.

“Lo hecho en Escocia fue el punto de partida para lograr mejores resultados”, indicó la pedalista de 28 años de edad, al manifestar que ya es el momento de que Medellín tenga un velódromo techado.