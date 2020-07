Tecnología que llegó para quedarse

Sin duda, una conclusión que el aislamiento obligatorio dejó para muchos fue la necesidad de contar con entretenimiento en el hogar. Dispositivos como televisores, computadores y hasta celulares, fueron aliados para distraerse con películas, series, retomar videojuegos, conectarse con los seres queridos y disfrutar un tiempo en familia.

En el caso de Colombia, el mercado de televisores representa anualmente 2,5 MM de unidades. Las ventas a través de canales digitales este año alcanzaron un 19,9 %, contrarrestando un 6,2 % del mismo período en 2019. Igualmente, desde 2016 el consumo de pantallas OLED, ha aumentado un 100 % cada año.

La preferencia por pantallas más grandes hace que los televisores requieran ciertos atributos para conservar la calidad y fluidez de la imagen. “Ya no es suficiente con que el TV tenga buena resolución o una linda pantalla. Tiene que ser compatible con muchos formatos de sonido y video para que las personas disfruten cada detalle. Al comprar tecnología lo mejor es adquirir lo último, para que tenga muchos más años de vida útil”, comenta Catherin Ospina, gerente de Marketing de Televisores LG, para Colombia.

En cuanto a la evolución de las pantallas como tal, definitivamente OLED es la tendencia. Se trata de la generación más moderna, que llegó para reemplazar las LED. “A diferencia de otras, en estas pantallas la iluminación es pixel por pixel y se eliminan las estructuras de iluminación permanente. Esto implica que no vas a tener luz donde no la necesitas, lo que genera colores exactos, más contraste y más definición”, explica la gerente de marca.

El que se ha llevado todos los premios

Por su apuesta a responder las necesidades e intereses de distintos tipos de usuarios y combinar la interactividad, atributos de gaming, inteligencia artificial e innovación en el diseño, el nuevo televisor OLED GX de la marca LG ha recibido numerosas distinciones. Ganador del Best of CES - Best of Innovation, por su novedoso diseño en la tecnología de TV OLED. También fue nombrado Reddot Winner 2020 y Design Award 2020.