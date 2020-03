Para que más hogares puedan contar con los servicios de agua, gas y energía durante este período de aislamiento obligatorio, EPM implementó una serie de medidas extraordinarias en materia de servicios públicos. Estas estarán vigentes hasta el 13 de abril. Además, la empresa continúa analizando diferentes alternativas que beneficien a la comunidad. De esta manera, EPM trabaja de forma articulada con el Gobierno nacional, departamental y municipal ante la emergencia por el Covid-19 y también hace un llamado para que las personas hagan un uso racional de todos los recursos.

1. Más familias conectadas

Durante este tiempo EPM habilitará los servicios a todos los usuarios que los tuvieran suspendidos, con el fin de que tengan acceso a gas, energía y agua potable; esta última para que puedan acatar las recomendaciones de higiene tan necesarias para evitar los contagios. Asimismo, a las familias que se retrasen con los pagos no se le suspenderán los servicios. Pasada la emergencia se acordarán condiciones, analizando las opciones que brinden mayor beneficio a la comunidad. Hasta el 23 de marzo, EPM ha reconectado en Antioquia unos 10.500 hogares al servicio de agua y siguen las labores para que cerca de 8.500 familias vuelvan a tener servicio de gas y unas 27.000 el de energía.

2. Otras medidas de apoyo

No se cobrarán intereses en mora por retrasos en los pagos de los servicios. Además, se congelarán las cuotas de financiación de todos los créditos con EPM, incluidas las del crédito para el hogar Somos y durante este tiempo no se cobrarán intereses. Para clientes de servicios prepago, en las recargas para el consumo de agua y energía no se restará el abono del 10% a la deuda. La invitación por parte de EPM para garantizar la calidad y sostenibilidad de los servicios, es que quienes puedan seguir pagando su factura a tiempo, lo hagan.