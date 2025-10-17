x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Poder latino, el arte que cambia el norte antioqueño

Esta corporación ha sido el primer escenario de bailarines que hoy representan a Antioquia en el país y en el mundo.

  • Más de 5.000 niños y jóvenes han sido formados en la Corporación Artística Poder Latino, muchos de ellos hoy son bailarines profesionales. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
    Más de 5.000 niños y jóvenes han sido formados en la Corporación Artística Poder Latino, muchos de ellos hoy son bailarines profesionales. FOTO MANUEL SALDARRIAGA.
  • Poder latino, el arte que cambia el norte antioqueño
Andrés Felipe Uribe
Andrés Felipe Uribe
hace 4 minutos
bookmark

Tras un sueño futbolístico y un trabajo estable, llegó John Fredy Rúa a San Pedro de los Milagros, pero al balón y a su empleo como electromecánico se sumó la danza. En sus primeros meses en el municipio se unió a un grupo de baile que redefinió sus objetivos. Aprendió folclore en la Casa de la Cultura y enseñó bailes de salón y danza urbana. Sus nuevos conocimientos le permitieron dar clases y apadrinar jóvenes en el territorio. Esos fueron los primeros pasos de la Corporación Artística Poder Latino, entidad sin ánimo de lucro con 25 años de experiencia y que ha formado más de 5.000 niños y jóvenes en la región.

“En el 2000 comenzamos como grupo formado. Incursionamos en diferentes espacios y la gente llegaba, se sentaba y se quedaba mirando lo que hacíamos, porque no había tantas cosas para entretenerse. Al vernos se acercaban y nos decían que querían unirse, de esa manera fuimos creciendo hasta que creamos la escuela de baile”, recuerda John Fredy.

En la actualidad Poder Latino se enfoca en el aprendizaje de la danza folclórica, bailes de salón y danza urbana. Una diversidad que forma a sus estudiantes de manera integral para diferentes eventos, academias y espectáculos. Una muestra de ello son sus alumnos que han llegado a Turquía, Dubai, Mongolia, Nueva York, cruceros en el Caribe y otras latitudes. Esa pasión por el baile, que hoy cautiva al mundo, nació en las aulas de esta corporación de San Pedro de los Milagros.

Con los años, también fueron expandiendo su oferta y fueron más allá de la danza. Hoy exploran las artes plásticas, la música y el teatro. Su propuesta artística también tiene presencia en la Feria de las Flores en el acompañamiento del Desfile de Silleteritos. Además de festivales y competencias de baile en Medellín, los Llanos Orientales y Bogotá, escenarios en los que siempre destacan y aseguran su presencia con sus grupos conformados.

Poder latino, el arte que cambia el norte antioqueño

“También nos encanta hacer labor social en nuestro municipio. Hemos ido a las veredas a dar clases de danza para aquellos niños que no tienen la oportunidad. Es muy satisfactorio ver esa felicidad y esas ganas de aprender. Normalmente, pasamos un tiempo en tres veredas y luego nos movemos para otras”, dice John Fredy.

Con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Corporación encontró un apoyo en la capacitación sobre estatutos, contabilidad y proyección. Gracias a las asesorías han podido seguir funcionando estos años con un manejo excelente del tema legal que les han abierto más opciones de financiación, para así continuar con el desarrollo de su labor artística.

La próxima apuesta de Poder Latino está enfocado en la Danza de la Leche, una propuesta que John Fredy desarrolló en su tesis de pregrado. Su idea es contar por medio del baile, la música y otras escenografías la historia de San Pedro de los Milagros y el norte de Antioquia, a semejanza de cómo se hace Armenia con la Danza del Café. El proyecto se encuentra en montaje y esperan inaugurarlo el próximo año. Así el municipio podrá posicionarse como un referente cultural en el país gracias al baile y al arte.

Temas recomendados

San Pedro de los Milagros
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida