Las Velas de Mina, el aroma y la luz del norte antioqueño

La cera caliente cae despacio en un molde a escala y personalizado de la iglesia principal de Guadalupe. Dayana Correa Rodríguez intenta no temblar y se concentra en el llenado de lo que será su próxima vela. El ejercicio de elegir la cera, pesarla, derretirla, aromatizarla y darle forma de oso, virgen, mascota o cualquier figura que le encarguen comenzó como una terapia para que se fueran las secuelas de la angina de Ludwig, una infección que afecta el suelo de la boca. Hoy esa cotidianidad es la actividad principal de Las Velas de Mina, una empresa enfocada en la creación de velas aromáticas y decorativas.

“En 2024, por la enfermedad, yo estuve en coma 19 días, me dieron tres paros cardiorrespiratorios y una bacteria, pero al salir del hospital yo me dije que tenía que cumplir mis sueños, y mi sueño siempre fue aprender a hacer velas y jabones”, recuerda Dayana. Tomó las clases con una docente de la región y poco a poco en su casa cada mañana comenzó a oler a sandía, pepino, vainilla y chocolate, esencias que condensa en sus productos y la acompañan en sus jornadas.

Sus primeros clientes fueron personas de Guadalupe, pero en diciembre del año pasado, la temporada de velitas y primeras comuniones potenciaron su negocio. Por redes sociales los pedidos aumentaron y sus velas comenzaron a llegar a Medellín, Bogotá, Cali, Cauca y otros lugares del país. Ese impulso se mantiene hasta la actualidad y cada día recibe encargos para personalizar figuras, decorar eventos o ambientar lugares especiales.