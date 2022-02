Irene Vallejo escribió El infinito en un junco mientras se resignaba a abandonar la escritura. No sabía si para siempre. La literatura no estaba funcionando: llevaba más de diez años como escritora itinerante de bibliotecas, de clubes de lectura, de ferias en pueblos o ciudades pequeñas. Su mamá le decía que era como una titiritera que llevaba los libros en el maletero del carro, una cómica de la lengua. Su hijo había nacido enfermo y debía dedicarse a él. Abandonar parecía lo más razonable y, sin embargo, Irene escribió en los ratos libres, cuando no estaba en el hospital, este libro de 434 páginas que ha sido traducido a más de 30 idiomas, ha vendido más de 335.000 ejemplares en el mundo, 23.000 en Colombia, y tiene 26 ediciones. El libro la cambió.

– Ha sido difícil asimilar la idea de que ese libro que imaginaba como mi adiós, en realidad era una bienvenida a algo más grande. Ha sido difícil salir de la incredulidad, que además ha sucedido en las circunstancias de la pandemia, en las que la vida ha cambiado. Muchas veces me sentía como si estuviera habitando la vida de otra persona. La realidad es que me siento muy feliz porque aquello que daba por imposible, que era vivir de la literatura, ahora lo tengo, lo he recibido como un regalo de los lectores. Por otro lado, existe esa responsabilidad de la exposición pública, de la presencia que nunca imaginé que tendría. No resulta fácil, pero también me da la oportunidad de reivindicar causas que creía perdidas, las humanidades y la lectura, en las que creo profundamente, y darles presencia pública. Esa es una gran oportunidad personal.

─ Ya que no fue un libro de adiós, sino de bienvenida, ¿seguirá escribiendo?

─ Por supuesto, yo iba abandonar la escritura con pena porque pensaba que los obstáculos eran demasiado grandes y que no podía más frente a tantas dificultades. Ahora los vientos se han vuelto favorables y estoy aquí en Medellín gracias al libro, mucho más lejos de lo que jamás hubiera imaginado que llegaría. Es una sensación de extrañeza, de constante adaptación, de tensión, y al mismo tiempo de alegría por aportar algo. Son emociones contradictorias, aunque realmente predomina la gratitud.

Publicidad

Ni siquiera Irene pensó en tener éxito con un libro de ensayos. Sus dos novelas, El silbido del arquero (2015) y La luz sepultada (2011), no fueron muy conocidas, y aunque El infinito en un junco tenía un tono narrativo, no dejaba de ser un ensayo con un montón de datos históricos y eruditos. Incluso los editores de las novelas le dijeron que no era para ellos, y por eso terminó en Siruela. El éxito los sorprendió a todos.

─ En El infinito en un junco cuenta que la humanidad publica un libro cada medio minuto, ¿cómo sobresale un libro entre tantos, por ejemplo el suyo?

─ Es un misterio, porque en efecto hay una catarata de libros y casi que unos se fagocitan a otros. Hay una lucha despiadada por el espacio vital, pero de alguna manera que es difícil de documentar, los lectores encuentran su libro entre la vagabunda. Hay algo que me llama la atención, y es que cuando nos gusta un libro nos volvemos proselitistas. Hemos leído algo que nos maravilla y queremos que las personas que están a nuestro alrededor lo lean. Y más allá de las campañas de mercadotecnia, de los intereses, de la publicidad, de los medios o canales por los que un libro puede abrirse paso o sonar, suceden fenómenos inesperados como el de El infinito, que se debe a que los lectores no son pasivos, sino que se esfuerzan por levantar y acoger un libro, darle alas, y no se conforman con que pase desapercibido. Se crea una voz, que en mi caso fue conmovedora e inesperada.

Publicidad

─ Hizo mucha investigación, tenía mucha información para escribir, ¿cómo fueron esos debates para decidir qué poner?, ¿cómo encontró el tono, que es tan importante en el éxito que tiene?

─ Llevaba mucho tiempo, a través del periodismo, escribiendo pequeñas columnas sobre análisis de la actualidad a través de personajes o situaciones del mundo clásico, de la historia antigua o de la mitología. Los años de periodismo fueron muy instructivos porque, yo no soy periodista de formación, pero el trabajo con los compañeros me ayudó a entender algo para lo que la universidad no me había preparado: el esforzarme por explicar de una manera muy clara cuestiones muy complejas. Ese es un ejercicio constante e intelectual muy exigente porque en un periódico nunca sabes qué lector puedes tener, tienes que escribir para todos. De ahí que tenía varios aprendizajes, el de la investigación en la universidad y el de la divulgación en el periodismo. En El infinito en un junco quise que entrasen todas esas etapas, junto al aprendizaje literario de mis novelas y mi literatura infantil y juvenil, y hacer un libro que lo contuviera todo. Tenía muy claro que quería que fuera un ensayo de aventuras, muy narrativo, con personajes, con acciones, con situaciones, con anécdotas, cambios geográficos, de manera que no fuera estático, que siempre estuviera en movimiento, transformándose, que fuera una especie de Mil y una noche de los libros, y un homenaje a Montaigne, que es el creador del ensayo literario. Esa idea de que haya una voz, incluso en primera persona, que hable de sí misma y le dé una tonalidad personal al relato frente a la voz habitual del ensayo, que es más fría, más distanciada, que es la voz de la investigación académica. Yo quería que fuera muy cálida, que se pareciera a la de mi madre cuando me contaba los cuentos antes de dormir. Es un homenaje a la oralidad. Esas ideas estaban claras en el proyecto y empecé a construirlas con esas estructuras inspiradas en cómo se arman los guiones cinematográficos, porque mi marido se dedica a lo audiovisual, y él insiste mucho en que intente ser muy visual cuando escriba, porque lo visual se recuerda y se vive con más intensidad que lo abstracto. Yo misma cuando lo estaba construyendo no estaba segura de si se sostendría, porque no había trabajado con ese tipo de estructura y tampoco tenía muchos modelos en el ensayo. Pensaba, ‘cuando se construían catedrales, y en algún momento se retiraba la estructura de madera que lo sostenía, los constructores no sabían si se iba a mantener o se vendría abajo, porque todo dependía de los apoyos y el sustento de los pesos fuera la adecuada’. A mí me pasaba con este libro, era consciente de que era un experimento y hasta que no estuviera terminado, yo no sabría si funcionaba esa estructura, pero tenía una idea muy clara de cómo quería que circulase y que fuese el ritmo y la musicalidad interna del libro, y hacía muchos experimentos, me lo leía en voz alta, comprobaba. Reescribo mucho y de esa manera avancé lentamente, aprendiendo sobre la marcha a escribirlo. Muchas veces haces cosas antes de saber hacerlas. Lo viví así, como un libro experimental, pero si no funcionaba, algo habré aprendido del intento. El ensayo, como su nombre lo dice, es ensayar, probar, y yo quería de alguna manera un camino distinto para el ensayo cultural.

─ ¿Seguirá escribiendo ensayo, o volverá a la novela?

Publicidad

─ A mí me gustaría seguir, todos los caminos que he abierto me gustaría mantenerlos vivos, porque creo que lo que se aprende de un género te ayuda en la experiencia de los demás, y además ahora la literatura está en un momento de hibridación y de investigación de los territorios fronterizos, entre distintas formas. Lo que necesito ahora es tiempo y calma para pensar en nuevos proyectos. Está siendo tan intensa esta etapa, las traducciones, los lanzamientos en distintos países, porque en cada uno empiezas de cero, los lectores de allí no me conocen. Nunca se había traducido ningún libro mío, así que aparezco como una completa desconocida en los países donde se traduce; entonces es volver a empezar, apoyar el libro, los encuentros con los lectores, explicarlo a la prensa y apoyar a los editores que han tenido la generosidad de confiar en este libro, que no deja de ser un poco anómalo: nadie de entrada hubiera pensado que tenía los mimbres para trascender el público habitual del ensayo.