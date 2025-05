El cartel se componía de agrupaciones divididas entre experimentadas y novatas, aunque la distinción fuerte era entre “burgueses” y “pobres” o “populares”, de esta manera:

Novatas populares: Glöster Galdiattor, Danger y Mierda.

Novata burguesa: Spol

Experimentada popular: Parabellum

Experimentadas burguesas: Excalibur, Lasser y Kraken.

Con el menú servido, se programó el concierto para aquel sábado canicular desde las 2 de la tarde. A la entrada decomisaron todo tipo de artículos de potencial peligro, muchos de los cuales hacían parte del indumento metalero (cadenas, manillas y correas con taches...), pero también armas blancas y adminículos de hierro y metal. Como era de esperarse, no todo el público llegó a la hora de la primera banda, pero para las 4, la Macarena estaba a reventar con 14 mil asistentes aproximadamente, provenientes de toda la ciudad y de todos los estratos sociales. La primera división ocurrió entre quienes se aseguraron lugar en la arena, principalmente el público “popular”, y quienes prefirieron las tribunas, principalmente los “burgueses”. El show lo inició Spol, aunque tuvo que acabar casi de inmediato debido al sabotaje por parte de los asistentes de la arena, quienes arrojaron insistentemente rocas que hirieron al baterista, mientras les gritaban irónicamente “Caspol”, aludiendo al nombre y jugando con el término “caspa”, que se refería a los individuos y grupos considerados poco genuinos de la escena. Luego, los asistentes celebraron la interpretación de Glöster Gladiattor, especialmente porque a su inicio gritaron: “¡¡¡Llegó el metal hijueputa, que se vea el polvo!!!”. Al cierre de Glöster, aceptaron a Danger que, a pesar de no ser una agrupación suficientemente radical con su sonido y, de hecho, bastante afín al Heavy Metal, valoraron como “popular”. La gente, sin embargo, esperaba con ansias la salida de Mierda, banda muy cercana a Parabellum. El show fue feroz: el vocalista salió a escena con el rostro pintado y cubierto de tinta roja que emulaba sangre, escupía al auditorio, arrojaba unos extraños objetos empaquetados de materia blanda oscura (que los asistentes interpretaban como materia fecal) y blasfemaba constantemente, mientras la descarga musical se hacía más brutal y descarnada. Fue un éxtasis absoluto. El público no iba a aceptar, a continuación, un grupo “burgués” que bajara los ánimos. Empezaron a corear el nombre de Parabellum, la banda que para entonces era el epítome del metal “verdadero”. El ambiente se caldeó tanto que los organizadores decidieron hacer un receso hasta la siguiente banda, que sería Excalíbur, a quienes abuchearon de principio a fin..

Parabellum se había forjado gran reputación desde un año antes debido a sus posturas negativas frente al rock comercial y, especialmente, por su iconoclasia e irreverencia ante las tradiciones religiosas antioqueñas. Un par de meses atrás habían debutado en Manrique con un concierto inolvidable que estuvo cargado de delirio escénico, en el que se incluyó una rata voladora que llegaría hasta uno de los guitarristas y que derivaría en la gresca que terminó con el show. Los esperaban con ansias. La descarga sonora se tomó por completo la plaza, los asistentes cantaban a coro produciendo un rugido endemoniado, visceral, primitivo que hacía temblar todo, parecía un trueno telúrico que avisaba el devenir monstruoso de una guerra urbana inminente. El trance ritual se orientó por pulsos rítmicos frenéticos y los cuerpos de los asistentes se golpeaban entre sí en un pogo descomunal, emulando el vértigo de una guerra simbólica en la que la fiesta y el terror conviven, como un carnaval emocional donde confluyen todas las risas, los gritos, los llantos, las quejas, los dolores. Había nacido otra ciudad llamada Medallo, proveniente de los barrios más populares, su parto ocurría mientras Parabellum tocaba sus ritmos entrópicos someramente controlados por la guturalidad vocal que parecía desgarrarse internamente. Todos parecían darse cuenta del rito, sabían que luego de esto no serían los mismos, parecían haber hecho un pacto de sangre infernal. Parabellum terminó su show treinta minutos después y los asistentes no lo aceptaron. Inmediatamente anunciaron a las dos bandas restantes: Lasser y Kraken, presentándolas como las “más esperadas” de la tarde, pero todos pedían que volviera Parabellum.

Salió entonces Lasser, cuyo show serviría de telón para Kraken, y de nuevo arreciaron los objetos al escenario, buscando sentar su voz de protesta. Al parecer otra parte del auditorio, ubicado en las tribunas, se quejó pidiendo que continuara el concierto y se activó un cruce de reclamos entre el público mismo, empezando la confrontación directa entre Medellín y Medallo. Los que estaban abajo insistieron en su propósito de detener el concierto y continuaron tirando cosas al escenario, esta vez llenaron de tierra las bolsas pequeñas y los vasos plásticos en los que habían tomado agua y atacaron sincrónicamente a los ocupantes de la tarima. Uno de los asistentes de la tribuna, con una indumentaria colorida, muy ceñida, empezó a bailar de manera extravagante, con gestualidades sensuales, lo cual se volvió completamente inaceptable para los metaleros que empezaron a tirarle piedras, entre insultos y burlas, y desde allá, los otros asistentes, sintiéndose agredidos respondieron. ¿De dónde salían las piedras? Al parecer de los mismos ladrillos de la edificación que los espectadores empezaron a vandalizar. Aparecieron entonces los bomberos y la policía. Elkin Ramírez, de Kraken, intentó apaciguar los ánimos con el micrófono, pero logró lo contrario, pues el ataque se incrementó. Entre chorros de agua y bolillo policial, la efervescencia perdió ímpetu y poco a poco el espectáculo fue terminando. Aquella noche, la noticia fue el desastre social metalero, comandado por la banda Parabellum.