7. Este libro también es una pregunta por la memoria y, por lo tanto, por aquello que se olvida: la presencia y la desaparición como caras de la misma moneda.

8. “Estos son mi mamá y su hermano en 1964, un año común que empezó en domingo. En 1964, se escuchaban bandas como The Beatles, The Who, The Doors y Velvet Underground. Se activaron las protestas por la guerra en Vietnam, y la Nasa puso en órbita el segundo satélite globo, el Echo 2”.

9. Atlas de rasgos familiares es el tercer volumen de la colección de ensayo de Tragaluz editores, ese proyecto anclado en Medellín que ha llegado a diferentes lugares del mundo gracias a la belleza de sus libros: pienso en el triángulo oscuro de Pitchipoï de Jacqueline Goldberg en el que igual se abren mapas que la memoria, en el papiro ilustrado que cobija A la sombra de un naranjo de Juliana Muñoz Toro, ese libro que hay que leer con el cuerpo, sobre el piso. Y como en Tragaluz nunca se quedan a medio camino, su propuesta de publicar ensayos ilustrados, apostando a un diálogo entre imagen y texto, no solo se mantiene en este Atlas, sino que esta vez lo han llevado un paso más allá: la edición es un elemento que no se limita a ser un soporte del libro, es su cómplice durante la lectura. Se agradecen los guiños, el acompañamiento, pero, sobre todo, la manifestación de que un libro nunca se escribe en soledad.

*Ensayista. Autora de Aves migratorias