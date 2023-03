La historia de Fedra, la mujer que se enamora de su hijastro Hipólito, es una de las más asombrosas de la mitología griega. En ella la diosa Afrodita, en venganza por haber sido rechazada por Hipólito, hace que su madrastra lo ame y lo desee, no como madre sino como amante. Fedra, así, ama a quien no debería y tiene en su voz una palabra que no sabe cómo expresar o callar. En algunas versiones de la historia, la mujer se suicida tras ser rechazada por su hijastro; en otras también se suicida, pero después de que su amado muera a causa de una falsa acusación suya.

La poeta Ramona de Jesús evoca esta tragedia al hablar de censura y autocensura, de silenciamientos y corrección política. “Fedra está pensando en cómo no puede decir lo que quiere, y está reflexionando sobre qué significa ese no poder decirlo y por qué”. El personaje descrito en la tragedia de Eurípides teme perderse: “Si ella, al enamorarse de Hipólito, pierde la razón, y si eso la lleva a no poder hablar, es preferible la muerte. Antes la muerte que perder la cabeza y perder el habla”, dice de Jesús.

Por los componentes de su historia, Fedra podría encarnar lo que en estos tiempos de correcciones, de verificaciones de la historia y de hipervigilancia ha impuesto en las creaciones culturales. Películas a las que se les exigen cuotas de paridad, piezas teatrales que acomodan argumentos para mostrarse en contra de los feminicidios, muestras pictóricas cuyos desnudos ofenden, amén de realizaciones hechas para perseguir las lógicas de una propaganda política. Esto sin hablar de un asunto del que se quejan profesores universitarios en Estados Unidos: que los estudiantes evitan expresar sus opiniones para no incomodar y no ser excluidos de ciertos grupos.