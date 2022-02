El miedo 1.0

El cerebro humano es el resultado de dos millones y medio de años de evolución; sin embargo, anatómicamente hablando ha permanecido intacto desde hace 200.000 años. En el Sistema Nervioso Central aún hay estructuras como el tronco cerebral y los ganglios basales, que aparecieron por primera vez en los reptiles. Allí se graban las conductas aprendidas —como alejarse de las arañas, las culebras y las ratas— que nos han mantenido a salvo el tiempo suficiente para pasar nuestros genes a la siguiente generación.

Publicidad

“La función principal del cerebro es mantenernos vivos y durante su etapa reptiliana lo consiguió bastante bien”, señala el neurocientífico Dean Burnett en su libro El cerebro idiota (2016). De hecho, si un tigre se escapara de un zoológico y usted se lo cruzara camino a la oficina, su cuerpo sabría exactamente qué hacer para aumentar las posibilidades de sobrevivir. De inmediato, el corazón bombearía más sangre a los músculos y una recarga de glucosa, mejor que la de cualquier bebida energizante, le daría energía para un escape épico y correr al mejor estilo de Forrest Gump. Si no logra huir, la evolución lo preparó para luchar contra el felino, hacerse el muerto o intentar engañar al depredador.

El ser humano ha pasado más tiempo viviendo en las cavernas que en las ciudades. El Homo sapiens surgió en África hace algo más de 200.000 años, mientras que las primeras urbes nacieron en Mesopotamia apenas hace unos 5.500 años, ni el tres por ciento del tiempo que esta especie ha habitado el planeta. El boom de la ciencia y la tecnología se disparó hace doscientos años. “Nuestro cerebro desarrolló una red de detección de amenazas que por estos días se activa con cosas pequeñas, no letales. Hoy experimentamos la misma respuesta primaria de pánico ante cosas que imaginamos y quizás no sucedan”, expone Burnett. Le pueden sonar familiares frases como estas: Y si no suena el despertador, y si el metro se retrasa, y si llego tarde a la entrevista de trabajo, y si no consigo el puesto, y si se arruina mi carrera, y si no tengo con qué pagar las cuentas, y si muero de hambre...