Tras 43 años de historia, así ha cambiado la Orquesta Filarmónica de Medellín

La Orquesta Filarmónica de Medellín nació de milagro. Alberto Correa llevaba más o menos un año pensando montarla para tener una orquesta de base que acompañara al coro del Estudio Polifónico de Medellín que él mismo había fundado en 1966. El 31 marzo de 1983, el Estudio Polifónico estaba en Popayán, había sido invitado a presentar el Réquiem de Fauré durante la celebración de la Semana Santa. Era jueves santo y el ensayo estaba programado para las ocho de la mañana, pero los buses que los iban a llevar al teatro no llegaron. A las ocho y doce hubo un terremoto que en menos de veinte segundos destruyó gran parte de la ciudad, dejando más de 250 muertos y más de 25.000 heridos.
—Si hubiéramos ido al ensayo nos hubiéramos muerto todos porque el teatro se desplomó completamente. Fue muy duro, esos días tuvimos que darle acojo espiritual a unas cien personas que estaban con nosotros. Toda esa semana estuvimos pensando que ya era tiempo de hacer la orquesta y tomamos la decisión cuando volvimos a Medellín, en medio de toda esa angustia y todavía con el recuerdo de ese ruido tan raro del terremoto —recuerda Alberto Correa, en una llamada.
La orquesta se fundó quince días después, el 16 de abril de 1983, en el parqueadero de la casa de Alberto en el barrio Belén. El primer ensayo fue a las tres de la tarde y llegaron cuarenta y cinco músicos. Lo primero que ensayaron fue el segundo movimiento de la Sinfonía 40 de Mozart y la Obertura de Las Bodas de Figaro, también de Mozart. Desde entonces han pasado cuarenta y tres años, y en el camino, la Orquesta se ha convertido en un pilar fundamental de la cultura en la ciudad.