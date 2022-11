eatriz González enseñó en colegio y universidad, capacitó guías de museos y abrió grupos de estudio íntimos en su casa. Siempre pensando en la necesidad de formar en la apreciación del arte, no desde la memoria y el conocimiento de los hechos, sino desde la sensibilidad que es necesario cultivar para apreciar una obra.

“Le dije a las niñas: ‘A mí no me importa que ustedes sepan quién es Calder, sino que cuando salgan de aquí se den cuenta cómo se mueven las hojas en el pedúnculo’. Y eso me dio una visión: el arte es para la vida, no es para saber, para ser unos doctores en arte”, dijo la maestra, según el artista Snyder Moreno Martín en su conferencia “La persistencia del aprendizaje. Beatriz González y los procesos educativos”, que dio a los mediadores de los museos del Banco de la República, a propósito de la exposición “Los archivos de Beatriz González”.