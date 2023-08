En un mundo escéptico, la magia está en manos de la ciencia. O al menos eso dio a entender Julio Cortázar en La tos de una señora alemana, un título muy acorde con la imaginería del autor de Rayuela. En una cuartilla el argentino relató el impacto estético que le provocó escuchar un golpe seco de tos de una señora en mitad de uno de los conciertos importantes de la segunda mitad del siglo XX. Allí, en la Alemania posterior a los bombazos de los aliados y del suicidio de Hitler en el bunker, se juntaron alemanes con judíos para darle de nuevo vida al Concierto en Re de Beethoven. El hecho sería de exclusiva incumbencia de los académicos si Cortázar no se hubiera detenido en un matiz que la rutina ha vuelto invisible: la ciencia ha hecho posible el milagro de escuchar una pieza–en la que unieron sus talentos Wilhelm Furtwángler y Yehudi Menuhin– veinte años después de la ovación final y hacerlo en la comodidad de la sala de la casa.

Si se le dan dos o tres vueltas al asunto el asombro de Cortázar está más que justificado. Hasta 1857 la escucha de los muertos era una prerrogativa reservada a los médiums o a los embusteros. Sin embargo, con las invenciones de la revolución industrial la humanidad atrapó la música, de alguna manera domesticó los sonidos. O los hizo transportables. Fue el fonoautógrafo el primer dispositivo de grabación de sonido. Lo inventó Édouard-Léon Scott de Martinville en una época en la que también aparecieron las bombillas eléctricas, el cine. El artefacto tiene una historia pintoresca, un pelín religiosa. El invento sirvió para grabar sonidos, pero no para reproducirlos. Es decir, su efectividad se volvió un acto de fe. De los nacidos en ese momento, ninguno supo a ciencia cierta si los papeles ahumados de la máquina de Martinville tenían, en realidad, algo distinto al resto de papeles del mundo. No fue hasta 2008 que se contó con los instrumentos para reproducir estas piezas antiquísimas. Así el mundo supo que quizá la primera grabación sonora de la historia contiene diez segundos de una voz masculina cantando Au Clair de la Lune, una típica canción francesa.

Desde la época del fonoautógrafo la tecnología de las grabaciones no ha hecho cosa distinta a evolucionar. Y, en este caso, eso significa volverse portátil y aumentar la capacidad de almacenamiento. En esta historia han aparecido objetos que ahora están en las colecciones de los museos – el fonógrafo, el gramófono– o en las nostalgias de los melómanos –el tornamesa, la cinta magnética–. A esta altura resulta una verdadera pirueta mental para los usuarios de las plataformas de sonido, que tienen al alcance de un clic millones de canciones y de programas, imaginarse siquiera las complicaciones de sus padres y abuelos para desenredar la cinta de un casete una vez que esta se atascaba en las entrañas del walkman o calibrar la puntería para poner la aguja del tornamesa en el surco indicado del vinilo. Los suscriptores centennials de Spotify o de YouTube ven los mecanismos de reproducción y de grabación de sus ancestros con el folclorismo con el que se ven los capítulos de los Picapiedras. Porque, ¿qué era eso de grabar en casetes la música de las emisoras o de descargar canciones –una a una– de Ares? Ahora todo está y, al tiempo, nada está.

Llegado a este punto salta la pregunta de siempre: ¿cuál es el formato de grabación que conserva mejor las vibraciones de la realidad? En apariencia, esta pregunta podría solucionarse con facilidad si se acude a las opiniones de un ingeniero de sonido o de un músico. Sin embargo, pronto se descubre que las respuestas están signadas por las posiciones culturales e incluso económicas de las fuentes consultadas. ¿Qué tiene que ver la visión política con la calidad de los formatos de audio? A simple vista poco, pero en el fondo todo, o casi todo. Por ejemplo, a la pregunta de cuál es el mejor formato de grabación los punkeros y los anarquistas seguramente dirán que el casete. Y más allá de lo técnico, esa escogencia obedece a una visión de mundo que se adapta a las cintas: la de la reproducción artesanal y el hazlo tú mismo, el eslogan del punk. En efecto, durante los años de hegemonía comercial del casete las copias caseras –otra forma de decir piratas– fueron las responsables de difundir las canciones por fuera del circuito comercial. “Los casetes permiten que uno arme su propia lista de música. Y que pueda compartirla fácilmente”, dijo en la sala de su casa en Envigado Diana Solano, fundadora junto a Hernán Franco de Niño Lobo, un estudio de diseño de casetes.

Los amantes de músicas más elaboradas –el jazz, la salsa, el rock– suelen afirmar que el disco es el soporte que mejor conserva la calidad de la música. A esta respuesta la acompaña una elaboración teórica sobre los materiales de los que están hechos los discos y, además, un minucioso discurso respecto de los sistemas de reproducción. Por ejemplo, el músico y docente Sebastián Mejía dice que los coleccionistas de discos también lo son de sistemas de reproducción. La lógica que emplea no tiene fisuras, no en el primer vistazo. Dice que incluso un disco sin rayones y en buen estado no suena bien sin la aguja adecuada. Y el tema no se restringe a las agujas: también inciden los parlantes y los botones para ecualizar el sonido. Para ratificarlo Sebastián abrió las puertas de su casa de coleccionista, cerca al Éxito de Colombia, y allí, en una sala con discos, pinturas y cuadros, explicó las formas en que la música requiere del oyente algo más que apretar el play. Mucho de lo que dijo en esa tarde se evaporó de la memoria, pero quedó la impresión que emparenta la audición musical doméstica con los rituales, aquellos que dotan a las cosas de sustancia y sentido.

El casete es simple, el vinilo es complejo. A pesar de esta distancia, los coleccionistas de ambos se unen para restarle valor a los soportes digitales. Y lo hacen porque el mp3 y formatos similares condensan las capas de sonido, les restan vigor y densidad. Esto puede pasársele por alto a un oído amateur, pero uno entrenado es capaz de identificar en una óptima grabación cuántos trompetistas estuvieron en el recital o si la guitarra de la sesión era nueva o ya tenía varios kilómetros encima. “La música de las plataformas no se acerca a la experiencia de escuchar música en un buen casete o en un buen cd”, dijo Hernán Franco. Y acorde con su lenguaje de lector, Sebastián apuntaló esa idea con una imagen de resonancia literaria. Dijo: “la música digital es un espejismo de música. No reproduce las ondas de la física sino que traduce ceros y unos”. En otras palabras, lleva los acordes al lenguaje de las computadoras.

La pregunta que resulta de esto es: si el oído no percibe esos matices, ¿importa mucho el relato del coleccionismo? Tal vez un ejemplo de la gastronomía eche una mano para salir del entuerto: escuchar música en un vinilo o en un buen casete sería similar a –qué se yo– comer pizza con vino mientras hacerlo en las plataformas o en soportes digitales equivaldría a llenarse la panza con porciones de hawaiana y gaseosa en vaso plástico. En el fondo la diferencia de una y otra no solo está en el gusto sino también en el bolsillo de los consumidores. Los objetos de la cultura indie hacen salivar a las clases medias acomodadas.

Volvamos a Cortázar. Mejor, retomemos el deslumbramiento ante de la poesía ante la técnica. El argentino tuvo la costumbre de grabar sus relatos en cintas. Esto le permitió trabajar la cadencia de su prosa: experimentar con oraciones de distinta extensión y con palabras de diferente número de letras. Esas grabaciones son ahora muy conocidas, incluso más que los textos que les dieron origen. Por aquello que asombró a Cortázar –la posibilidad de congelar el pasado– podemos hoy escuchar la peculiar manera en que el autor silabeó las frases y les imprimió velocidad a los párrafos. Lo dicho: la magia es el otro nombre de la ciencia.