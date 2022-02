El amor y el sufrimiento

“Porque lo verdadero, la esencia de este combate, la única esencia de la vida es, por supuesto, el amor, es la capacidad de amar. He intentado apuntalar esta capacidad mediante disciplinas que aspiran a conseguir que llegue al interior de uno mismo algo distinto que el ego. Treinta y cinco años de escritura, treinta y cinco años de taichí, de yoga, de meditación, para hacer que aflore lo que puede haber de amor dentro de mí: nadie podrá decir que he sido perezoso, nadie podrá decir que no he luchado.”

Yoga es un gran libro sobre el sufrimiento y sobre técnicas muy antiguas para sobrellevarlo, atenuarlo y aliviarlo. Esas técnicas, increíblemente sencillas en apariencia, tremendamente difíciles en la práctica, pueden recibir el nombre de “yoga”, un nombre que un lector contemporáneo podría asociar exclusivamente con las posturas enrevesadas que intentamos con mayor o menor suerte sobre nuestras esteras en escuelas de yoga o en jardines y terrazas. Pero el término, en su primer sentido antiquísimo, rico y ambiguo, y por eso imposible de traducir con una sola palabra, se relaciona con prácticas encaminadas al aquietamiento de la mente, incluso al cese de las fluctuaciones mentales.

Yoga no es un compendio de reglas desprendido y pedagógico, escrito desde afuera y con la frialdad y la superioridad moral de los falsos maestros espirituales, sino una narración conmovedora y encarnada de un trance propio, de alguien que padece una enfermedad diagnosticada, muchísimo más común de lo que creemos: momentos de euforia creativa y de exaltación anímica a los que siguen estados depresivos en los que la mente se cierra, y con ella la posibilidad de realizar aún las tareas más sencillas y pequeñas. Lo más doloroso de esos estados, para quien los sufre y para quienes están cerca, es la incapacidad de amar, la imposibilidad en la que está sumido quien los padece de saber siquiera que los demás existen, con otras alegrías y sufrimientos que podrían ayudar a relativizar el dolor propio. Durante un par de días, o durante años, el dolor se convierte en algo absoluto: se identifica plenamente con la existencia. Es su experiencia de la enfermedad lo que Carrère relata en estas páginas dolorosas y aterradoras, pero también su cura por el amor y por la entrega a otros.

El drama humano en este libro está temperado por el humor y la inteligencia de Carrère, la fluidez natural y sencilla de su prosa, la ecuanimidad con la que se sitúa, a la vez con compasión y distancia, en una primera persona amplia, inquisitiva, universal y nada agobiante. El humor siempre está ahí, para salvarnos del desastre, y también la poesía y la música, que están tan presentes en Yoga como los sutras de Patanjali.

Para los lectores que ya conocen a Carrère y su magnífica estela de libros, este último será en muchos sentidos un descubrimiento. Para los que no conocen al autor de El reino, Limónov o El adversario, Yoga será una muy buena puerta de entrada.