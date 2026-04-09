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En medio de la reorganización de las cadenas globales de valor, Colombia comienza a redefinir su papel en el comercio internacional. A la histórica exportación de materias primas se suma ahora una economía más sofisticada basada en servicios, conocimiento, innovación empresarial y prácticas sostenibles.
La cercanía geográfica con grandes mercados, la capacidad logística entre dos océanos y el crecimiento de un talento altamente calificado abren una oportunidad para que empresas colombianas amplíen su presencia global y para que nuevas inversiones vean al país como una plataforma estratégica en la región.
Este foro propone una conversación sobre esa transformación y sobre las condiciones que permitirán consolidar a Colombia como un socio competitivo en la economía mundial.
miércoles, 13 de mayo
8:00 a. m.
Country Club Ejecutivos, Medellín.Salón Siglo XXI
ColombiaGlobal
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