“De haber sabido lo que iba a vivir, no me hubiera venido a Estados Unidos” Llegué a Estados Unidos en diciembre. Me metí por el hueco, por México. Viajé desde Colombia con una excursión; primero llegué a Ciudad de México, luego viajé a Tijuana. Todo eso lo hice en avión. Ya en Tijuana las cosas cambiaron.

