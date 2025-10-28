COLOMBIA
Q´Hubo
Propiedades
Gente
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
Pico y Placa Medellín
jueves
0 y 2
0 y 2
Pico y Placa Medellín
miercoles
1 y 8
1 y 8
Pico y Placa Medellín
martes
5 y 7
5 y 7
Pico y Placa Medellín
domingo
no
no
Pico y Placa Medellín
sabado
no
no
Pico y Placa Medellín
lunes
6 y 9
6 y 9
| PUBLICADO EL 28 octubre 2025
ALCALDIA
Leyton Barrios tenía el apoyo del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y de su padre, Fuad Char. FOTO COLPRENSA
Educación
| 07:53 AM
Así fue la puja por rectoría de U. del Atlántico que le ganaron los Char al Gobierno
El futbolista del Deportivo Pereira, Carlos Vega, sale de la cancha del estadio Libertad de Pasto tras ser expulsado en la noche del lunes 27 de octubre. Foto: captura de pantalla
Fútbol
| 07:49 AM
Video | Futbolista juvenil del Pereira perdió su trabajo en una empresa por ir a jugar a Pasto y terminó expulsado
El equipo de fútbol se salvó de la liquidación. FOTO TOMADA DE X: @Asodeporcali
Economía
| 07:55 AM
Deportivo Cali logra acuerdo de reestructuración por $106.949 millones, ¿cómo será su transformación?
Adelante, una de las dragas incautadas por las autoridades. Atrás, cambuches donde al parecer se alojaban los mineros ilegales. FOTO: Cortesía Policía Antioquia.
Antioquia
| 07:39 AM
Policía destruyó siete enclaves mineros ilegales en el Suroeste antioqueño
| 07:58 AM
El Colombiano
| 07:59 AM
