Los más poderosos del reino de las series

Shonda Rhimes, la dueña del rating

Tiene 50 años y una carrera exitosa como escritora, productora y directora. Es una de las mujeres más poderosas de la TV estadounidense. De su cabeza han salido series como Grey’s Anatomy y Scandal. Fue elegida por la revista Time como una de las 100 personalidades más influyentes en 2007. Su compañía se llama Shondaland y en 2017 firmó con Netflix un acuerdo para trabajar por cuatro años en ocho series. La primera se estrena este año.



David Benioff y D.B. Weiss, el dúo dinámico

Se conocieron estudiando en el Trinity College de Dublín en 1995 cuando cursaban un posgrado en literatura irlandesa. Aficionados a los libros fantásticos adaptaron a la televisión los relatos de George R.R. Martin. Cuando Juego de Tronos vio la luz en 2011, la popularidad de Benioff (49 años) y Weiss (48 años) fue paralela a la serie. Tanto que al final de GOT Disney y Netflix se pelearon la presencia de ambos en sus filas. Ganó el servicio de streaming, que les pagó 200 millones de dólares para crear contenidos.



Damon Lindelof, de cocreador a cabeza

Trabajó de la mano con J.J. Abrams en Lost, como parte vital de dicha serie, para luego ser cocreador de The Leftovers para HBO con Tom Perrota. Lindelof, de 46 años, se arriesgó solo el año pasado para llevar a la pantalla chica la historia de Watchmen (que ocurre 34 años después de los eventos en los que terminó el cómic). Fanático de Stephen King, es un seguidor de la ciencia ficción y el universo de la fantasía.



J.J. Abrams, el pionero de la generación

El escritor Toni de la Torre lo destaca como uno de los que contribuyó a la consolidación de la figura de showrunner, “es el nombre que hace tomar conciencia al público de la existencia de una autoría televisiva”. El creador de series como Lost, Castle Rock y Westworld sigue vigente y ha incursionado en el mundo del cine. Dirigió Star Wars: El ascenso de Skywalker el año pasado. Tiene 53 años.



Ryan Murphy, creatividad polifacética

De su ingenio han salido series como el drama médico Nip/Tuck, la juvenil Glee, el drama de American Crime Story y el terror de American Horror Story. Con 54 años, este creativo comenzó su carrera en el periodismo hasta que vio que escribir guiones era lo suyo. Lo llaman el rey Midas de las series y también fue fichado por Netflix. Acaba de anunciar que su primer trabajo con Netflix, llamado Hollywood (miniserie) se estrenará el primero de mayo.



Roberto Aguirre-Sacasa y las historias juveniles

The Hollywood Reporter lo cataloga como el showrunner que le habla al oído a toda una generación, la Z (1994-2010), gracias a historias como El mundo oculto de Sabrina, Riverdale y Supergirl. Este escritor norteamericano hijo de nicaragüenses es además Jefe Creativo de Archie Comics, dado su gusto por este tipo de escritos con los que empezó su carrera y entre los que se destacan Marvel Knights 4 y Secret Invasion: Fantastic Four.



Phoebe Waller-Bridge,la revelación

Con 34 años, la escritora y creadora de Fleabag, quien además es parte del éxito de Killing Eve y también actúa y dirige, se llevó todos los premios de la pasada temporada gracias su trabajo en Fleabag: el Globo de Oro, el Emmy, el Bafta y el premio de la crítica. Los showrunners mencionados por THR, debían nombrar ese escritor-productor con el que intercambiarían lugares por un día: la mayoría eligió a Waller-Bridge.



Greg Berlanti, entre superhéroes y el drama

La lista de series en las que ha participado este escritor, productor y director de cine y televisión es bastante larga. Desde los dramas de Everwood y Dawson’s Creek, hasta los momentos heróicos de Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl, Flash yTitans. Su último gran éxito fue You, de Netflix. Berlanti, de 47 años, ha sido tan adicto al trabajo que, como explicó THR en su reseña, en 2019 se podían ver 19 series suyas en siete canales (cinco en retransmisión).