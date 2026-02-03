x

Video | Rapero cayó desde 20 metros de altura en pleno concierto en Movistar Arena

El artista se precipitó desde una estructura aérea al inicio del show en el Movistar Arena de Madrid. El momento quedó en video, generó pánico entre el público y obligó a suspender la presentación durante varios minutos.

    El cantante sufrió la caída cuando realizaba una acrobacia como parte del montaje del espectáculo; luego fue atendido por el equipo médico y regresó al escenario. FOTO: redes sociales.
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Lo que debía ser el arranque espectacular de un concierto terminó convirtiéndose en un momento de tensión y silencio absoluto. El rapero español Delaossa sufrió una aparatosa caída de más de 20 metros de altura durante su presentación en el Movistar Arena de Madrid, luego de que fallara el arnés de seguridad que formaba parte de la escenografía del espectáculo.

Conozca: ¿Debimos tirar más fotos en sus conciertos?: Bad Bunny habló de su retiro en un programa estadounidense

El incidente ocurrió apenas iniciaba el show, cuando el artista malagueño se preparaba para realizar un salto desde una estructura elevada, un efecto pensado para sorprender al público como parte de la puesta en escena de su gira “La Madrugá Tour”. Sin embargo, el sistema de sujeción no respondió como estaba previsto y el cantante se precipitó al vacío ante la mirada de miles de asistentes.

Varios espectadores grabaron el momento con sus celulares. En cuestión de minutos, los videos comenzaron a circular en redes sociales, donde se observa cómo el intérprete cae de forma abrupta al escenario. La música se detuvo de inmediato y el ambiente festivo dio paso a la preocupación generalizada.

Tras el impacto, Delaossa permaneció tendido en el suelo durante varios segundos sin incorporarse, mientras el equipo técnico y el personal médico corrían a asistirlo. El silencio se apoderó del recinto, que minutos antes vibraba con la expectativa del concierto. La presentación fue suspendida mientras se evaluaba su estado de salud.

Lea también: Video | En el Movistar retumbó El Aventurero en el Cielo, la nueva canción en homenaje a Yeison Jiménez

De acuerdo con medios españoles, el artista fue retirado del escenario visiblemente adolorido para recibir atención médica. Entre los asistentes crecía el temor de que el evento se cancelara por completo debido a la gravedad de la caída.

Horas más tarde, los organizadores confirmaron que el rapero sufrió una dislocación de hombro y múltiples contusiones, pero que se encontraba fuera de peligro. Aunque el golpe fue fuerte, no presentó lesiones de mayor gravedad.

La sorpresa llegó poco después. Contra todo pronóstico, Delaossa decidió regresar al escenario con el brazo en cabestrillo para continuar con el espectáculo. Su reaparición desató una ovación entre los fanáticos, que lo recibieron con aplausos y gritos de apoyo.

“No me voy a ir sin terminar esto”, dijo el artista al retomar el micrófono. Desde ese momento, el concierto continuó con un formato más sencillo, sin la estructura aérea que provocó el accidente, pero con la misma energía. El gesto fue interpretado por sus seguidores como una muestra de compromiso y conexión con su público, en una noche que pasó del susto al reconocimiento.

