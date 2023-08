Suecia se enfrentará a España, tras derrotar a Japón, en semifinal del Mundial femenino

Baja en España

España deberá encarar a Suecia sin la lateral Oihane Hernández, sancionada tras acumular en el encuentro con las neerlandesas su segunda tarjeta amarilla del torneo.

La que sí estará es Paralluelo, convertida en salvadora de España con su anotación.

“En el gol me acuerdo de toda mi familia, de la gente que me apoya y que me quiere y por supuesto, de todas mis compañeras que he ido a celebrar el gol con ellas”, declaró la atacante tras el partido.