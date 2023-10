“Uno siempre quiere más. Es algo habitual cuando uno está en el deporte, pero yo soy una persona aterrizada. Pude mejorar muchas cosas y trabajé muy bien con mi compañero. No esperábamos ganar la última carrera del año y con tantas situaciones que tuvimos durante el fin de semana fue especial, porque tuve la compañía de mi padre que no venía a verme desde hace muchos años”.

Pilotos como Pedro Juan Moreno y Jerónimo Berrío lo tienen a usted como referente, ¿qué significa eso?

“Me coge por sorpresa. La verdad, me siento halagado. Es lindo ver que uno puede inspirar a las nuevas generaciones, considero que soy un joven igual a ellos, ambicioso, con ganas de sacar adelante este sueño. He tenido la oportunidad de compartir con ambos, son jóvenes que tienen una forma de ser especial, son muy queridos, talentosos y siguen trabajado por dejar al país en alto. Ellos saben que siempre voy a estar presente para empujarlos y ayudarlos en lo que se pueda”.

Está muy informado de la actualidad del automovilismo colombiano, ¿cómo lo ve ahora?

“Muy bien, trato de estar pendiente del resto de pilotos, llevo una relación con ellos y sobre todo de la nueva generación. Todavía no me siento tan viejo, pero no puedo negar que ya tengo mis añitos de carrera y día a día uno va creciendo. Verlos a ellos me lleva a unos años atrás, cuando estaba en esas. Sé por lo que están pasando y lo que viven”.

¿A qué automovilista de la nueva generación le ve proyección hacia la alta competencia?

“Todos están haciendo buena labor. Conozco más a unos que a otros, porque sé que hay una gran cantidad, está el caso de Sebastián Montoya, Jerónimo y Pedro Juan. Hay buenos talentos que ojalá puedan seguir surgiendo”.