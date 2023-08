Luego de la polémica con el influencer alemán Dominic Wolf, por compartir en sus redes sociales un comunicado que recibió de la Federación Colombiana de Fútbol en el cual, la Federación le pedía que retirara ciertos videos de sus plataformas digitales donde usaba la camiseta tricolor, varios aficionados al fútbol cuestionaron la petición de la entidad.

En su declaración, el alemán anunció su decisión de no volver a ponerse la camiseta de la Selección Colombia. En sus propias palabras, expresó: “Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección”.

Ante esta situación, la FCF explicó que su solicitud al influencer había sido por asociar la camiseta de la Selección con actividades comerciales vinculadas a empresas o marcas con las que el alemán mantiene acuerdos publicitarios.

Lea también: “Espero no me quiten mi camiseta, ánimo Dominic”: embajadora de Alemania se mete a la polémica con la FCF

Linda Caicedo, jugadora de la selección, también se vio involucrada en una situación similar al influencer. La imagen de Caicedo se vio vinculada a una campaña publicitaria de Claro Colombia que suscitó debates sobre el uso de la indumentaria de la Selección sin el escudo de la FCF.

El mes de febrero de este año, la futbolista fue presentada como la imagen de Claro Colombia en una campaña publicitaria. La controversia surgió cuando se revelaron imágenes en las que Caicedo lucía una camiseta similar a la de la Selección Colombia, pero con un importante detalle modificado: el escudo de la FCF había sido reemplazado por el logo de Claro.