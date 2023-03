Juan Fernando Vélez dice que está ready para lanzarse Cerro Abajo en la Comuna 13

“Yo monto bicicleta por todos lados, sin importar el número de horas. Desde chiquito fui arriesgado, me volaba de la casa y me daban meras pelas, así empezó todo. Me he dado duro, es verdad, pero nada grave”, relata el deportista al hacer referencia al peligro que enfrenta en cada prueba. Hace dos años retomó sus prácticas de downhill, luego de tres temporadas en las que se dedicó a trabajar en una empresa familiar con su mamá (Leidy Juliana). La pasión por la acrobacia y la adrenalina lo hizo regresar a este deporte, que hoy en día lo tiene entre las figuras, algo que enorgullece a su hermana menor, Valentina.

Luego de desafiar el descenso por las escaleras de la colorida Comuna 13, Juan Fernando alistará maletas para ir a la tercera válida del circuito latinoamericano en Guanajuato, México, el 25 de marzo.

Y luego, su gran reto, la Copa Mundo en la que se estrenará a mitad de año, posiblemente en Italia