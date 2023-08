“El último gol que sufrimos de pelota quieta fue contra Patronato. Pasó hoy (miércoles), el equipo no estuvo bien, pienso que el contrario aprovechó las oportunidades, dos claras. Hubo momentos de superioridad, es un rival difícil. Es algo de todo junto, no se debe sacar muchas cosas positivas de un partido como este. El equipo no estuvo en el nivel, era para ganarlo, jugar bien, no se dio”, indicó el orientador brasileño en rueda de prensa.