“Son muy pocos goles y hemos concedido muchos. No daré excusas por eso, pero eso no quiere decir que no hemos creado, me preocuparía mucho sino es el caso. Contra Junior lo superamos en posibilidades, pero nos faltó eficacia. Tengo fe que encontraremos efectividad y competiremos como el semestre pasado”, indicó el entrenador en rueda de prensa posterior al juego contra el elenco vallecaucano.

Arias no ocultó que Cali jugó muy bien y que en varios pasajes del partido puso en aprietos a su equipo tras hacer valer el hombre de más.