“No me gusta presumir de mi físico para que me respeten. El respeto viene por la forma en que trato a los jugadores y por el nivel de acierto en las decisiones tomadas. No presto mucha atención a lo que dicen de mí por el físico, pero tengo conocimiento que me apodaban el juez fortachón”, señaló el árbitro de 42 años para Espn.

Su más reciente juego dirigido en el plano internacional fue el juego entre Atlético Nacional y Olimpia (2-2) por Copa Libertadores.

Junto a Daronco habrá un quinteto brasileño conformada por Rodrigo Figueiredo (asistente 1), Guilherme Camilo (asistente 2), Paulo Zanovelli (cuarto árbitro), Wagner Reway (VAR), Pablo Goncalves (AVAR).