Nacido en Vegachí, Antioquia, tierra productora de caña de azúcar, Richard Ríos encontró las mieles de la vida en el fútbol, aunque sus inicios fueron jugando fútsal.

Este mediocampista de 22 años se dio a conocer jugando la Liga Argos de Fútsal para el equipo Alianza Platanera, escuadra con la que salió campeón. Y a partir de sus destacadas presentaciones, se ganó un espacio en la Selección Colombia que disputó el Suramericano sub-20 de 2018 en esa modalidad.

Allí jugó ocho partidos y llamó la atención de varios scouts de Flamengo, que le vieron cualidades en el fútbol y lo invitaron a realizar una prueba en las divisiones menores del club. Se le acercaron y quedaron con su contacto, y días después lo invitaron a hacer una prueba en Brasil.

“Aunque no se habló de cuál equipo, yo me vine a ojo cerrado, dejé todo en Colombia y me vine con una mochila a cumplir el sueño”, dijo Ríos en entrevista para el Gol Caracol.

Precisó que antes de viajar tenía miedo de dejar todo y no encontrar nada. Iba solo, con susto, pues acababa de cumplir los 18 años. Relató que los empresarios enviaron videos de cómo jugaba, los mostraron a los directivos de Flamengo y cuando llegó ya sabían cómo era su molde como jugador. “Dijeron que tenía porte para jugar fútbol y que iba a hacer un test”.