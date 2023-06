¿Qué pasó las veces que Nacional dependió de Águilas para llegar a una final?

La primera vez sucedió el 9 de diciembre de 2012 , en aquel momento Nacional compartía su cuadrangular con el DIM, Águilas y Equidad y llegaba a la última fecha obligado a vencer al club asegurador en el estadio Atanasio Giradot. También, debía esperar que no hubiera ganador entre Águilas y el Medellín.

Sin embargo, si esto no sucede tendrá que estar pendiente de este compromiso y no será la primera vez que Águilas sea juez del conjunto verdolaga, ya lo ha sido antes, de manera directa e indirecta .

Si Nacional vence a Pasto, este sábado en el Atanasio Girardot desde las 8:00 p.m. y lo hace por una buena diferencia de goles, posiblemente no dependa de lo que suceda en Rionegro en el duelo entre Águilas y Alianza Petrolera para llegar a la final de la Liga Betplay-1.

Desde el minuto 1 el verde inició ganando el partido con un tanto de Fernando Uribe lo que lo ponía como finalista y antes de que se acabara el encuentro, al 89’, Uribe marcó su doblete y con el 2-0 puso a festejar a los hinchas, que ya se hacían en la final.

Sin embargo, un gol en la agonía del partido entre rojos y dorados, fue suficiente para que el Deportivo Independiente Medellín se clasificara a la final del torneo finalización colombiano y dejara a Nacional con los crespos hechos.

El anotador de ese tanto fue Ray Vanegas, quien en la actualidad hace parte del César Vallejo de Perú. Hoy tiene 30 años, pero en aquel entonces tenía 19 y además hacía su debut profesional.

“Recuerdo que después de hacer ese gol, Felipe Pardo me estaba pegando porque yo no lo podía creer, ni sabía que era lo que estaba pasando. Todos me decían que era yo el que había hecho el gol del Medellín”, contó el futbolista que acumula 13 partidos y un gol con el conjunto peruano esta temporada.

“En ese partido el profe Bolillo me metió y me dijo que él conocía bien mis condiciones y que sabía que yo iba a entrar a desequilibrar ese juego. Entré con esa motivación de hacer goles”, agregó.

Finalmente, fue Medellín el que disputó esa final con Millonarios y Nacional se quedó en el camino.

Juez y parte

Un semestre después, nuevamente Águilas, que en aquel entonces jugaba en el estadio de Ditaires, sería juez de Nacional para disputar la final. Sin embargo, el verde lo enfrentaba de manera directa y no tenía que ver cómo dependía de este equipo frente a otro rival.

El club verdolaga llegaba a la penúltima fecha de su cuadrangular con la obligación de ganar para llegar a la última jornada con opción de ser finalista.

El partido inició de manera favorable para los dirigidos por Juan Carlos Osorio, que a los 3 minutos encontraron la anotación gracias a Jhon Freddy Pajoy. Todo cambió en el segundo tiempo cuando Yonaider Ortega, a los 44 minutos recibió un centro peinado de cabeza de Jhon Geiler Mosquera y decretó el empate 1-1.

Juan David Valencia, hoy retirado del fútbol profesional y que era un lateral que tenía una temible pegada de tiro libre, recuerda que sus compañeros de Nacional ya habían perdido la fe y lamentaban su suerte. No obstante, llegó un tiro libre, él le pidió a Dios que le diera la puntería necesaria para anotar y se dispuso a cobrar. Corría un minuto del tiempo de adición y era la última jugada del compromiso. Le pegó y el balón fue a dar al fondo de la red del conjunto dorado.

“Fue una de las alegrías más grandes de mi vida, ese gol significó la victoria 2-1. Hay momentos en la vida que son gracias a la fe que le tengas a Dios y ese fue uno de ellos, porque siempre ha estado conmigo en los momentos difíciles”, recordó.