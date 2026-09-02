Marlos Moreno lidera el top 10 de los mejores futbolistas colombianos de agosto, según Sofascore

Terminó agosto y con él un mes en el que los futbolistas colombianos volvieron a ser protagonistas en diferentes escenarios del fútbol mundial. Mientras en Sudamérica las competencias de clubes retomaron su ritmo después del receso de mitad de año, en Europa comenzó una nueva temporada, con varios jugadores apenas tomando ritmo en sus respectivos equipos.
En medio de ese panorama, Sofascore elaboró el escalafón de los 10 mejores futbolistas colombianos durante agosto, teniendo en cuenta a aquellos que disputaron al menos tres partidos. El listado dejó como gran protagonista a Atlético Nacional.
El líder del ranking es Marlos Moreno, extremo del conjunto verdolaga, quien obtuvo una calificación promedio de 7.80 durante el mes.