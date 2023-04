La espera se hizo larga y Díaz no pudo participar en con Liverpool en los octavos de final de la Liga de Campeones , en la que fue eliminado por el Real Madrid.

Aseguró que Díaz estuvo completamente normal en los entrenamientos y que si no pasaba nada, estaría en la plantilla. Sin embargo, a juzgar por sus respuestas, no sería titular. “Está absolutamente bien, no perdió sus habilidades, eso es bueno, pero como dije, tenemos que ver cómo, paso a paso, podemos traerlo de vuelta al equipo”.

Hasta ahora van 29 partidos entre ambos por la Premier, con 17 triunfos de Liverpool (5 empates y 7 derrotas), según datos del club. El conjunto de Klopp está invicto las últimas 7 visitas a ese predio por todas las competiciones.