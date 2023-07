¿Se va Juanfer Quintero de Junior? Fuad Char dio contundente respuesta

Juan Fernando Quintero llegó en enero al Junior de Barranquilla y se convirtió en la adquisición más rimbombante del FPC en el primer semestre de 2023. No obstante, el jugador no pudo brillar como se pretendía y esto se debe a que no fue tan determinante y, además, sufrió una lesión, que lo marginó del resto del campeonato y aún más con un equipo ‘rojiblanco’ que no clasificó a las semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2023 en su primer semestre.