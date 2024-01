“ Claro que ha mejorado, no por este marcador ni por el del año pasado (5-0 del DIM) que sé es el único que van a tener en cuenta mientras yo esté aquí, pero este es un Nacional que sale a proponer, que se posiciona bien, genera espacios y ventajas para aprovechar... Nos hemos posicionado para proponer y condicionar al rival”.

Sin embargo, como reza el popular dicho: “hechos son amores” y la estadística no es acorde a lo que mencionó el entrenador verde. Su antecesor, William Amaral, dejó el cargo con 22 partidos en los que logró 13 victorias, seis derrotas y tres empates para un rendimiento del 63,6%.

En la misma rueda de prensa, al técnico verde se le cuestionó por qué se vio el mismo funcionamiento de la goleada 5-0 del Medellín, pero con nombres distintos en su equipo. Además, cuál fue la razón para no corregir esos comportamientos defensivos si se tuvo tiempo en la pretemporada, pero fueron ampliamente superados por un equipo que solo tuvo 3 días de trabajo con el técnico venezolano César Farías.

Bodmer respondió negando que el funcionamiento de Nacional hubiera sido el mismo que ante el DIM, pero no aclaró si fue mejor o peor, teniendo en cuenta que si no fuera por Chipi-Chipi, que salvó dos balones muy difíciles en el segundo tiempo, el marcador hubiera sido 6-1.

Lo preocupante es que si no hay una mejoría grande en el funcionamiento, Nacional no tiene cómo pelear su llegada a la fase de grupos de la Libertadores. En el fútbol se puede perder, pero hay maneras y lo de Nacional no tiene presentación.