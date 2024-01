Tras el compromiso del sábado, el técnico Héctor Cárdenas no se escondió y, pese a la tristeza que le produjo el resultado, dio la cara.

“Hablamos de lo que es el equipo, ellos conocen y nos ha dado resultado que es ser capaces de trabajar en amplitud y profundidad. Hay que equilibrar el equipo. El aprendizaje es que tenemos que corregir porque, al final, es un campeonato corto y las oportunidades hay que aprovecharlas . Nuestro equipo lo hará. Nos vamos a levantar, sé de las cualidades que tienen y no voy a cuestionar a ninguno de mis dirigidos“, apuntó.

Así mismo, no quiso sacar excusas por la derrota, pero sí manifestó que el haberse quedado con 10 hombres tras la expulsión de Jimer Fory a los 25 minutos de juego fue una situación que no supieron gestionar los que fue aprovechado por los jugadores ecuatorianos.

“Competir desde los primeros minutos con uno menos no es fácil. Además, el rival tiene argumentos y ellos buscaron pasajes en los que encontraron las sociedades que los caracterizan y ese juego por las bandas. El equipo lo controló, pero nos vamos dolidos por la derrota, que fue larga y abultada. Sin embargo, tenemos con qué revertir todo”.

El entrenador también indicó que a los jugadores los traicionó la ansiedad de iniciar el torneo con el pie derecho, y puso como ejemplo la expulsión de Fory, un jugador que nunca había sido expulsado como profesional.

“El ímpetu y deseo de querer hacer las cosas nos juegan una mala pasada. La primera tarjeta amarilla fue acertada y hasta el árbitro lo calmó, pero luego se dio una acción infortunada, en la que la decisión del jugador no fue la correcta, pero de seguro ya aprendió, crecerá y madurará mucho más. Eso sí, el partido no se perdió solo por la expulsión. Hablamos que no debíamos pasarnos en la fuerza y revoluciones”.

El próximo compromiso de Colombia será este viernes, a las 6:00 p.m., con la máxima favorita del torneo, Brasil. El entrenador tricolor sabe que este es un duelo ideal para recuperar la confianza de los aficionados y demostrar que lo sucedido frente a Ecuador solo fue un accidente del fútbol.