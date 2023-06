Nacional-Millonarios, en juego está la táctica de Autuori y Gamero

Nacional, a reafirmar por qué es el más grande

Se avecinan 180 minutos en los que cada chute, falta, tiro de esquina y jugada ofensiva de lado y lado serán, literalmente, de infarto. Hoy en el Coloso de la 74 rodará la pelota en el primer round de un espectáculo deportivo entre verdes y azules que no simplemente definirá quién será el nuevo campeón del fútbol profesional colombiano. Y es que más allá del hecho de levantar un trofeo, se trata de una final que todo hincha de Nacional añoraba presenciar: por fin disputaremos un título en torneos cortos ante el rival de la capital que en los últimos años ha cometido la osadía de compararse con el club colombiano que más títulos ha ganado y el único criollo que puede sacar pecho por tener en sus vitrinas dos copas Libertadores. Sin duda, estamos ante un evento histórico e inédito, ya que para muchos –incluyendo a la Conmebol– se trata del clásico más importante de Colombia (para otros es Nacional vs. América) y Atlético Nacional está a la altura de disputar mano a mano esta nueva prueba deportiva. Hoy en el Atanasio Girardot los 11 jugadores que defenderán el uniforme de rayas verdes y blancas tendrán el respaldo de 44.000 aficionados que los acompañarán y alentarán los 90 minutos en las tribunas, pero además contarán con el empuje de millones de hinchas que verán el partido en otros lugares, no solo en Medellín, sino en el resto del país y del planeta. No es la primera vez que Nacional jugará contra los pronósticos y cerrando la llave de visitante ante un equipo capitalino, lo mismo ocurrió en 2013 ante un Santa Fe que era favorito y el título se quedó en Medellín. Lo que está claro es que no se trata de la final más importante para el club doblemente campeón de América, pero sí una nueva oportunidad para seguir escribiendo la historia de esta magna institución y, de paso, reafirmar su grandeza.

El hincha azul

Javier González Penagos