¿Cree en el destino? Se lo pregunto porque antes de Águilas lo llamaron para ser parte del cuerpo técnico de Hárold Rivera en Santa Fe, y vea su presente...

“Es un poco complejo hablar del destino, pero evidentemente hay una inteligencia que organiza el universo. Tengo claro que, con lo que hice como jugador, ninguna oportunidad me iba a llegar por esa vía, entonces decidí asumir con responsabilidad mi destino y por eso me preparé mientras viví fuera de Colombia. La vida es un poco misteriosa y aparece la oportunidad de ir a Santa Fe como asistente de Hárold Rivera, y luego llegó la opción de Águilas Doradas donde estoy ahora viviendo un lindo presente como profesional”.

¿Cómo fue la elección de su cuerpo técnico?

“Thiago es un portugués que viene trabajando conmigo desde Barcelona, tiene experiencia en formación con los chicos del Oporto, y maneja una metodología avanzada. Además tuve la suerte de que cuando estaba en Nacional entrenaba al hermano de Alexis Henríquez, a Fabián Charales, y le dijeron que estaba contento entonces empezó a ir a los partidos y lo invité a varias charlas técnicas y subía a los entrenamientos, fue así como Alexis se hizo tan cercano. Además, pocos jugadores han ganado más que él, y sabe lo que es el fútbol de alto rendimiento y tuvo a Juan Carlos Osorio y a Juan Manuel Lillo como entrenadores y les aprendió bastante.

Y Carlos Tabares, con quien tuve la fortuna de trabajar en Nacional, salió del club, así que de inmediato lo invité porque considero que es el mejor preparador físico que tiene Colombia”.

¿Cómo lo han recibido sus colegas en Colombia?

“Creo que una analogía que se me ocurre es cuando estábamos en el colegio entre los 14 y 18 años, y llegaba alguien nuevo, algunos lo querían y otros no, pero llegaba a cambiar todo. En 2013 vivía en Australia y empecé como entrenador de formadores y en Barcelona también trabajé con la Federación Catalana y cree un proyecto con la intención de contribuir al fútbol colombiano.

Entonces durante la pandemia me invitaron a una ponencia y cursos para entrenadores de Suramérica en la que participaron técnicos como Alberto Gamero, Alejandro Restrepo, Hárold Rivera y Santiago Escobar. Este año la Federación me invitó a hacer una ponencia de actualización y el profe Gamero pidió la palabra y me dio la bienvenida al fútbol colombiano, algo que fue muy bonito. Sé que nadie es moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, y así como Gamero me dio la bienvenida, seguro hay otros que no me reciben tan bien, pero eso es algo que le pasa a todo el mundo”.