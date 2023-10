El martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, a través de un comunicado, informó que próximamente saldrá el primer vuelo que traerá a Bogotá, a los connacionales que buscan retornar y cuyo regreso no ha sido posible hasta ahora.

“La verdad es que no somos ajenos a las situaciones de esta catástrofe, ni lo que ha sucedido. Esperemos que las cosas no pasen a mayores, rezamos por la paz del mundo. Incluso los muchachos piden por la paz y el bien de todos. Así que esperemos que se solucione de la manera más leve posible y definitiva. No entiendo mucho de política, pero sí sé que hay gente que la está pasando muy mal”, sostuvo Lorenzo.

Colombia abre la tercera fecha de la Eliminatoria este jueves a las 3:30 ante Uruguay, el resto de la jornada se completa con los encuentros entre Bolivia-Ecuador (6:00 p.m.), Argentina-Paraguay (6:00 p.m.), Chile-Perú (7:00 p.m.) y Brasil-Venezuela (7:30 p.m.).