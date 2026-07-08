“Vengo a darlo todo por este escudo”: Juan José Córdoba es la nueva “estrella” del DIM de Amaranto Perea

Juan José, quien llega al Medellín en condición de préstamo por un año, con una opción de compra que se puede ejecutar de acuerdo a su rendimiento, terminó su proceso de formación en el Deportivo Cali. Antes había jugado en el club Molino Viejo de la capital de Antioquia y, después de destacarse, se lo llevaron para la capital del Valle del Cauca.

¿Cómo ha sido la carrera profesional de Juan José Córdoba?

Después de su debut profesional con el Cali, Córdoba fue cedido a Fortaleza de Bogotá. Con el equipo capitalino sumó minutos durante 2022. Después de disputar 15 partidos, y aunque no marcó goles, regresó al elenco azucarero. Con ellos se consolidó como un futbolista importante en el rentado local.

Con la camiseta del Deportivo Cali disputó, en total, 45 partidos. En ellos anotó siete goles y dio tres asistencias. Su juego fue tan destacado que, en algunos momentos, asociaron su nombre con equipos “grandes” de nuestro país. Al final resultó saliendo para el Dinamo Zagreb croata, cuadro con el que sumó 19 juegos, en los que celebró 3 dianas y dio la misma cantidad de pases para gol.

Córdoba llevaba varios días entrenando con el Medellín en su sede de Itagüí. Se pensó, en un primer momento, que lo hacía para no perder ritmo; mientras empezaba, de nuevo, la temporada en Europa. No obstante, la dirigencia del elenco antioqueño hizo el proceso para que el joven futbolista se quedara en el plantel que, desde el próximo fin de semana, trabajará bajo las órdenes de Amaranto Perea, quien regresa al país después de ser asistente técnico de Colombia en el Mundial de Norteamérica. “Nacer en Medellín es entender que el fútbol aquí se vive diferente, que hay una hinchada que vive con pasión. Hoy tengo la oportunidad de regresar a la tierra donde nací y representar su fútbol con responsabilidad. Vengo a aportar velocidad, intensidad y trabajo. Además, a dejarlo todo para cumplir los objetivos que este escudo merece”, aseguró el futbolista antioqueño, que tiene contrato con el equipo croata hasta julio del 2028 y estará en Medellín hasta el 30 de junio de 2027.