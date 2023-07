¿Por qué el nivel de los equipos de Colombia está por el suelo?

Definidos los cruces de la Sudamericana

La Conmebol estableció los cruces entre los 16 equipos que disputarán partidos de ida y vuelta entre el 12 y el 18 de julio para acceder a octavos de final de la Copa Sudamericana, informó la organización deportiva este viernes. La pugna será en partidos de ida y vuelta y los emparejamientos son los siguientes:

Barcelona (ECU) vs. Estudiantes (ARG) y Ñublense (CHI) vs. Audax Italiano (CHI), Patronato (ARG) vs. Botafogo (BRA), Colo Colo (CHI) vs. América MG (BRA), Libertad (PAR) vs. Tigre (ARG), Corinthians (BRA) vs. Universitario (PER), Sporting Cristal (PER) vs. Emelec (ECU), DIM (COL) vs. San Lorenzo (ARG).