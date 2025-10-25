x

Colombia y Ecuador dominan la Liga de Naciones antes de su duelo rumbo al Mundial 2027

Ambas selecciones golearon en el arranque del torneo que da dos cupos directos y dos por repechaje. Aquí lea más detalles.

  La Selección Colombia arrancó su participación en la Liga de Naciones con una contundente victoria 4-1 ante Perú en el Atanasio Girardot. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    La Selección Colombia arrancó su participación en la Liga de Naciones con una contundente victoria 4-1 ante Perú en el Atanasio Girardot. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
25 de octubre de 2025
bookmark

La Selección Colombia y Ecuador se instalaron como las líderes de la Liga de Naciones, tras sus victorias 4-1 y 4-0 ante Perú y Bolivia, respectivamente.

Precisamente estas dos selecciones se medirán el próximo martes, en la segunda fecha de la competencia que dará dos cupos directos y dos por repechaje para el Mundial de Brasil 2027.

En otros resultados Argentina venció 3-1 a Paraguay y Chile y Venezuela empataron 0-0. Por ello, a Ecuador y Colombia le siguen en la tabla las argentinas con también con tres puntos, pero solo dos goles a favor.

Chile y Venezuela, ocupan las casillas cuatro y cinco. Sin puntos aparecen Uruguay (que descansó en la primera fecha), Paraguay, Perú y Bolivia, que perdieron en su primera jornada.

En la fecha del martes, descansará Perú, mientras que Colombia visita a Ecuador. Chile-Bolivia, Uruguay-Argentina y Paraguay-Venezuela.

Colombia retomó entrenamientos en Llanogrande

Luego de su victoria 4-1 ante Perú las jugadoras de la Tricolor retomaron los entrenamientos en Llanogrande.

Este sábado la Selección realizó trabajos de recuperación con el grupo que jugó ante Perú y una sesión física para las demás jugadoras que seguirán concentradas en Medellín hasta el lunes, cuando viajarán a Ecuador para el duelo del martes.

Ese compromiso se disputará en Quito y por ello, la Tricolor seguirá con su preparación en Llanogrande, con miras a llegar en la mejor forma posible para el duelo del martes.

El técnico Ángelo Marsiglia se mostró complacido por la respuesta de las jugadoras ante Perú, aunque confirmó que siguen en la autoevaluación, sobre todo para solucionar algunos errores que se cometieron ante las Incas.

“Creo que el grupo realizó un buen partido, salvo alguna desconcentración en la que permitimos el gol del rival, las jugadoras lograron un buen resultado, fuimos justos ganadores por el nivel que mostramos y ahora es pensar en Ecuador, otro rival fuerte”, concluyó Marsiglia.

