El técnico de Nacional, Jhon Bodmer, dijo que no va abrir el paraguas tras derrota con el Medellín y defendió a Cristian Zapata El entrenador verde manifestó que en Nacional no hay espera para lograr buenos resultados y que el llevar poco tiempo de trabajo no era excusa para la derrota con el rival de patio.

Bodmer y su asistente Diego Arias en el clásico. FOTO jaime pérez